Son dakika haberler... Aydos Ormanı'nda bir yangın daha!

AA

İstanbul'da Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri katıldı. Ayrıca bir helikopter de havadan çalışmalara destek verdi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına yardımcı olduğu yangını soğutma çalışmaları sürüyor.