Son dakika haberler... Aydın'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor!

AA

Akçakonak Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ile müdahale ediliyor. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği belirtildi.