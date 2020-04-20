Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, izinsiz tıbbi malzeme üreterek korona virüs salgınını fırsata çevirenlere göz açtırmıyor.

İHA'nın haberine göre, Kayışdağı ve Ferhatpaşa mahallelerinde bulunan 2 atölyede izinsiz maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, atölyeye baskın yaptı.

Operasyonda, büyük üretim makinesiyle maske üreten şahıslar suçüstü yakalandı. Atölyede izinsiz şekilde üretilen çok sayıda maskeye el konuldu. 2 ayrı iş yerinde çalışan toplamda 10 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

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