Olay, dün saat 16.00 sıralarında Serik ilçesinde meydana geldi. 3 ay önce Adana'dan Antalya'ya gelen Suriyeli Ömer Elubeyd, vatandaşı 2 arkadaşıyla birlikte yüzmek için Köprüçayı Irmağı'na geldi.
DHA'nın haberine göre, 6,5 metre yüksekliğindeki tarihi köprüden ırmağa atlayan 3 arkadaştan 2'si suda batıp çıkmaya başladı. Ömer Elubeyd de arkadaşlarının yardımına koştu. Arkadaşlarını çekerek, kıyıya getiren Elubeyd, daha sonra suda çırpınmaya başladı. Kısa sürede de gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma su altı arama ekipleri ve İnsani Yardım Arama Kurtarma (IYAK) ekipleri sevk edildi. 4 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonunda Elubeyd'in cansız bedenine ulaşıldı.
Jandarma soruşturma başlatırken, Suriyeli gencin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından amcası ve dayısı tarafından teslim alınan Suriyeli gencin cenazesi, Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.
Gencin kuzeni Mehmet Ahmet (18),"Üç arkadaş yüzmeye gittiler. İki arkadaşı boğulmak üzereyken, halamın oğlu onları kurtarmaya çalışmış. Ondan sonra kendisi boğulmuş" dedi. Suriye'nin Halep kentinden 8 ay önce Adana'ya oradan da çalışmak için Antalya'ya gelen Elubeyd'inin evli ve 1 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.
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