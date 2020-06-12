Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

Buenos Aires'te lüks bir otelde yakalanan Serkan Kurtuluş'un ismi ilk olarak 2016 yılında gündeme geldi. Kurtuluş, Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönünde basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik'in de aralarında olduğu 15 kişi ile birlikte 2016 yılında İzmir'de gözaltına alındı.

Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Alparslan Çelik'i İzmir'e çağırdığı ileri sürülen Kurtuluş çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Alparslan Çelik tutuklandı. Bu olaydan sonra Kurtuluş, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 8 Aralık 2017'de cipinde tabancayla başından vurulan iş insanı Gökhan Kalıpçı (27) cinayetiyle ilgili aranmaya başlandı.

Gökhan Kalıpçı'nın öldürülmesinden sonra İzmir polisi yaptığı geniş çapta araştırma sonrası Serkan Kurtuluş ve çetesine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda Kurtuluş yakalanamadı, Gürcistan'a kaçtı.

Yakalananlardan Serkan Kurtuluş

69 SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bu operasyon sonrası aralarında Serkan Kurtuluş ve AK Parti Eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un da bulunduğu 69 sanık hakkında "organize suç örgütü" davası açıldı. Hazırlanan iddianamede sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltildi.

GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI, İADE EDİLMEDİ

Hakkında iddianame hazırlanan Serkan Kurtuluş, kaçtığı Gürcistan'da 2018 Haziran ayında yakalandı. Türkiye İnterpol aracılığıyla Gürcistan'dan iade talebi bulundu. Ancak Serkan Kurtuluş, iki ülke arasında iade anlaşması olmadığı için verilmedi. Gürcistan'da serbest kalan Kurtuluş iddiaya göre İzmir'de bazı kişileri arayıp tehdit ile para istedi.

CHP İzmir Eski Milletvekili Bülent Baratalı'nın oğlu avukat Yiğit Baratalı'dan da firarda bulunduğu sırada tehditle para istediği ileri sürülen Serkan Kurtuluş'un, adamlarına Baratalı'nın otomobilini kurşunlattığı ileri sürüldü. Yine 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar da kendisine tehdit mesajları atan Serkan Kurtuluş hakkında şikayette bulundu.

AYNI DAVADA YARGILANDIĞI İŞADAMINI ÖLDÜRTTÜ

Serkan Kurtuluş'un adı, kendisine yönelik İzmir polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ahmet Kurtuluş'un ev hapsindeyken polis kılığındaki zanlı tarafından öldürülmesi olayına da karıştı. Serkan Kurtuluş'un, Ahmet Kurtuluş'un kendisi hakkında ifade verdiği için öldürttüğü ileri sürüldü.

SUÇ ÖRGÜTÜ KURDU

Buenos Aires'te Serkan Kurtuluş ile birlikte yakalanan gerçek ismi Binali Camgöz olan Lider Camgöz'ün daha önce Kurtuluş ile birlikte harekat ettiği ancak sonra ayrıldığı öğrenildi. Camgöz'ün ve çetesinin daha çok Çiğli bölgesinde faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.

Camgöz'ün de Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in otomobilinin kurşunlanması ve Foça'da çay bahçesi işleten İsmail K.'nın silahla yaralama olayına karıştığı belirtildi. Camgöz hakkında da çok sayıda kişiden tehdit ve şantajla para istediği iddiaları da bulunuyor.

İADE EDİLİRSE BİRÇOK OLAY AYDINLANACAK

Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadesi durumunda özellikle İzmir'deki birçok olayın aydınlatılabileceği belirtildi. Türkiye'nin iade için başvuruda bulunacağı bildirildi.