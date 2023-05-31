Anne babalar dikkat! Alper 2 yaşındaydı! 12. kattan düştü!

AA

Karabük'teki Yenişehir Mahallesi'nde bir sitede, 16 katlı apartmanın 12. katında oturan Sarıpınar Ailesi'nin 2 yaşındaki çocukları Alper, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİLER AA'da yer alan habere göre çocuğun düştüğünü fark eden ailesi ve komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İNCELEMEDE BULUNULDU Soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.