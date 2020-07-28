İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Vatandaşlarımız, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin yeniden ibadete açılması nedeniyle CİMER’i mesaj yağmuruna tuttu.

Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz" paylaşımında bulundu. Altun, paylaşımında mesajlardan bazı örnekler de iletti.