Ümraniye’de iki yıl önce, alkollü bir sürücü 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender ve 67 yaşındaki babaannesi Fatma Kalender’i ezerek ölümlerine neden oldu.
Kazayla ilgili davada, yerel mahkeme alkollü sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi ama Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği cezayı çok bulup kararı bozdu.
MAHKEME “HER GÜN ONLARCA CAN GİDİYOR” DİYE DİRENDİ
Trafik kazalarında her gün onlarca can yitip gidiyor ve cezalar caydırıcı olmuyor. Tam da bu gerekçelerle Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direnmiş, verilen hapis cezasında indirime gitmemişti. Dosya ikinci kez Yargıtay’a gitti ve Yargıtay yine, oy çokluğu ile "bu ceza fazla" dedi.
YARGITAY İKİNCİ KEZ KARARI BOZDU
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bozma gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Mahkemenin verdiği 14 yıl hapis cezası, ölen kişi sayısı itibariyle orantısız şekilde alt ceza sınırından çok fazla uzaklaşılarak verilmiştir. Sanığa ceza verilirken adalet ve hakkaniyet kuralları gözetilmemiştir."
Hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender
ÜYE HAKİMLER AYNI GÖRÜŞTE OLMADI
Bozma kararında farklı olan üye hakimlerin çoğunluğun görüşüne katılmamasıydı. Onlar da tıpkı yerel mahkeme gibi dikkat çeken bir şerh yazısına imza attı. Yani Yargıtay, alkollü sürücüye 14 yıl cezayı çok bulmuştu ama kararı veren hakimlerin tümü aynı fikirde değildi. İşte iki hakimin davayla ilgili o düşünceleri:
“Sanık tam kusurlu, alkollü ve hızlıydı. Bulunmaması gereken şeritte, araca neredeyse bitişik olarak yürüyen iki kişiye çarptı. Olayın vahameti, trafik kazalarındaki artış dikkate alındığında mahkemenin verdiği ceza yerindedir.”
Hayatını kaybeden 67 yaşındaki babaannesi Fatma Kalender
SÖZ YENİDEN YEREL MAHKEMEDE
Hakimlerin şerhiyle birlikte dosya yeniden yerel mahkemeye geldi. Şimdi mahkemenin vereceği yeni karar bekleniyor.
ACILI ANNE: YEREL MAHKEME DİRENSİN
Anne Burcu Kalender ise ikinci kez bozma kararını gördüğünde çok üzüldüğünü söyleyerek, “Şoke oldum. Yani o kadar çok ağladım ki. Çok acı bir şey. 28 aydır mücadele veriyorsun karşına çıkan şey bu ceza çok. Bu adamın sabıkaları var aynı suçlardan dolayı, 235 promil alkolü var ve 3 kere rapor aldırdık.
Yine hiçbir şekilde bize kusur bulunmadı ki raporları da bırakalım zaten kamera görüntüleri açık ve net şekilde her şeyi ifade ediyor. Biz mahkemenin direnmesi noktasında arzuluyoruz, direnmesini istiyoruz” dedi.
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