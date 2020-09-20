AA

Depremin 6,82 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Muğla'nın Datça ilçesine 372 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.

AA'nın haberine göre, Datça Kaymakamı Mesut Çoban yaptığı açıklamada, "İlçemizde her herhangi bir olumsuzluk olmadı. Datça’da olağan yaşam devam etmektedir." dedi.