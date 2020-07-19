Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, yaptığı açıklamada, kent merkezine yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın buradan geçtiği sırada patladığını söyledi.

AA'nın haberine göre İbadi, patlamada 3 sivilin öldüğünü bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.