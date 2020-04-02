AA

Yağış sonrası Hastane Caddesi'ndeki mazgallar tıkandı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etti.

AA'nın haberine göre bazı vatandaşlar da yağış nedeniyle bir süre branda altında beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlardan Okan Komşu, yağışın şiddetinin aniden arttığını belirterek "Otomobilim yolda kaldı. Sel nedeniyle sıkıntı yaşadık. Yolda ilerlemekte bile zorluk çekiyoruz." dedi.