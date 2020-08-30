Kentin Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 2 helikopter 20 arazöz, 10 su tankı, 2 dozer ve 1 greyder yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin şuanda yangına müdahalesi devam ediyor.