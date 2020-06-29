Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi B.T.'nin bir ikamette saklandığı tespit edildi.

İHA'nın haberine göre polis, söz konusu eve gerçekleştirdiği operasyon esnasında, camdan atlayıp kaçan ve daha sonra bir ticari taksiye binerek uzaklaşmaya çalışan firariyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan firari şahıs, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.