5 çocuk annesini öldürmüştü! 'Yorumsuz' katil!

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki olay, önceki gün, saat 03.00 sıralarında, Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce mahalleden ev ile arsa satın alan Tuba Algül (29) ve eşi Bişar Algül (57) arasında, şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre 5 çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Bişar Algül, tabancayla 12 yıllık eşi Tuba Algül'e tabancayla ateş edip kaçtı.

Eşini öldürüp kaçan Bişar Algül ise önceki akşam saatlerinde suç aleti tabancayla Ovakent Jandarma Karakolu'na gidip teslim oldu.

Jandarmadaki ifadesinde, eşini kazayla vurduğunu söyleyen Algül, işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna, "Yorum yok" diye yanıt verdi.