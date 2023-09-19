Sağlıkçılara saldırının son adresi Şanlıurfa'daki, Mehmet Akif İnan Hastanesi oldu.

AA'da yer alan bilgilere göre, Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı.

HASTA YAKINLARI 3 DOKTORU DARP ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 3 doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi. Kavga, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.

4 SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.