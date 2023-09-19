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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler! - Şanlıurfa haberleri

        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!

        Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktoru darp ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada, "Saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:12
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        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
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        Sağlıkçılara saldırının son adresi Şanlıurfa'daki, Mehmet Akif İnan Hastanesi oldu.

        ACİLDE DOKTORLARLA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

        AA'da yer alan bilgilere göre, Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı.

        HASTA YAKINLARI 3 DOKTORU DARP ETTİ

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 3 doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi. Kavga, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.

        4 SALDIRGAN GÖZALTINDA

        Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

        VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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