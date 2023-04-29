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3 kadını dövüp zorla taksiye bindirdiler! "Pes" dedirten zorbalık!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin, kaldırımda yürüyen 3 kadını tekme- tokat dövüp, ardından saçlarından tutup zorla taksiye bindirerek uzaklaşmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Giriş: 29.04.2023 - 08:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: 3 kadını dövüp zorla taksiye bindirdiler!
3 kadını dövüp zorla taksiye bindirdiler! "Pes" dedirten zorbalık!
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gece meydana gelen olayda; Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi, kaldırımda yürüyen üç kadına saldırıp tekme- tokat dövdü.

DÖVÜP TAKSİYE BİNDİRDİLER

DHA'da yer alan habere göre saldırganlar, dövdükleri kadınları daha sonra saçlarından tutup bir taksiye bindirerek bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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