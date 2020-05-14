Antalya'da silahla öldürülen köpeğin 7 yavrusuna sahip çıkıp biberonla besliyor. Köpeklere sahip çıkan Filiz Karatepe, "Anneleri olmadığı için onları ben besleyeceğim ve yaşatmaya çalışacağım. Onları yalnız bırakamazdım" dedi.
Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde yürüyüş yapan hayvansever Gülçin Ayan Yılmaz, ağaçlık alandan önce silah sesleri ardından da köpek havlaması duydu. Seslerin geldiği yöne giden Yılmaz, ağaçlık alanda silahla öldürülmüş bir köpek ve yanındaki 7 yavrusunu buldu. Yılmaz, yardım istediği komşusu Filiz Karatepe ile kutuya koyduğu yavruları buradan alarak uzaklaştırdı.
VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA SAÇMA BULUNDU
Karatepe daha sonra sahip çıktığı köpek yavrularını, içinde bebek maması bulunan şırıngayla beslemeye başladı. Büyük üzüntü yaşayan hayvansever kadınların ihbarıyla olay yerine Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler, vücudunda çok sayıda saçma izi olan anne köpeğin üzerinde inceleme yaptı. Ölen köpek, belediye ekiplerince bulunduğu alandan alındı.
'YAVRULAR 1-2 GÜN ÖNCE DÜNYAYA GELMİŞ'
Gülçin Ayan Yılmaz, AA muhabirine, olaydan yarım saat önce yürüyüş sırasında köpeğin ağaçlık alana girdiğini gördüklerini söyledi. Eşiyle aralarında "Yavruları var sanırım" diye konuştuklarını aktaran Yılmaz, köpeğin girdiği alandan silah sesleri gelince hayvanın vurulduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Köpeğin vurulduğunu görünce büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Köpeğin yavrularını görünce içimiz parçalandı. Yavrular 1-2 gün önce dünyaya gelmiş. Gözleri bile daha açılmamış. İnşallah bunu yapan bulunur ve cezasını alır" dedi.
'CANLARINA CAN OLMAYA ÇALIŞACAĞIM'
Filiz Karatepe ise, evinde 23 köpek, 7 kedi beslediğini ifade etti. Köpek yavrularının en az iki saatte bir beslenmesi gerektiğini vurgulayan Karatepe, "Anneleri olmadığı için onları ben besleyeceğim ve yaşatmaya çalışacağım. Onları yalnız bırakamazdım. Onlar artık bana emanet. Canlarına can olmaya çalışacağım. Bu cana kıyanların da bulunacağına inanıyorum" diye konuştu.
Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, şüpheli ya da şüphelilerin bulunmasına ilişkin polise şikayette bulunduklarını söyledi. Artık hayvanların öldürülmesini istemediklerini belirten Yanık, tek tesellilerinin yavruların yaşaması olduğunu anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!