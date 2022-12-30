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Kızı katledilen baba konuştu!

Giresun'da, bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını değerlendirdi. Tarifi imkansız bir acı yaşadıklarını ifade eden baba Şentürk, "Gereken cezayı aldı, ölen geri gelmez ama en azından içimiz ferahladı" dedi

Giriş: 30.12.2022 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Yürek yakan açıklama! Son dakika: Kızı katledilen baba konuştu! - Öne çıkan haberler
AA

Ankara'dan Giresun'a gelerek, 16 Şubat'ta ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS ALDI

Gökçek bu olayla ilgili olarak yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gökçek'in, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılandığı öğrenildi.

"EN AZINDAN İÇİMİZ FERAHLADI"

AA'da yer alan habere göre hayatının baharında katledilen Sıla'nın babası Bekir Şentürk kararı değerlendirdi. Yaşadıklarının, tarifi olmayan bir acı olduğunu söyleyen baba Şentürk, "Gereken cezayı aldı, ölen geri gelmez ama en azından içimiz ferahladı" dedi.

"BİR SILA DAHA GİTMESİN"

Baba Şentürk, şunları kaydetti: "Söylemek istediklerimiz bunlar. İnşallah bu tür olaylar bir daha olmaz, bir Sıla gitti, bir Sıla daha gitmesin. Adalet gereğini yaptı, her zaman adalete inanmıştık. Sıla kızımızı kaybettik, üzgünüz. Fotoğrafı evimizin duvarında asılı. Bu tür olayların biteceğini çok da zannetmiyorum ama inşallah biter, inşallah sonu gelir, temennim bu yönde. Söylenecek de çok bir şey yok adalet yerini buldu."

"DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Bekir Şentürk, kendilerine bu süreçte destek olan Adalet Bakanlığı, Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve davanın avukatlarına teşekkür etti.

CEZADA İNDİRİME GİDİLMEMİŞTİ

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Hüseyin Can Gökçek'e maktul Sıla Şentürk'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamamıştı.

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