1 ölü, 3 yoğun bakım! Mantar!

Uşak merkeze bağlı Yeşildere köyünde yaşayan Hatice Keser (71), 27 Mayıs'ta ormanlık alanda topladığı mantarlardan yedi. Bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden Keser, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

AA'da yer alan habere göre durumu ciddileşen Keser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Fatma B. (73), Ümmihan B. (55) ve Emir B. (55), 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.