1 ölü, 3 yoğun bakım! Mantar!

Uşak merkeze bağlı Yeşildere köyünde yaşayan Hatice Keser (71), 27 Mayıs'ta ormanlık alanda topladığı mantarlardan yedi. Bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden Keser, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre durumu ciddileşen Keser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÇORUM'DA DA 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Çorum'un Dodurga ilçesinde topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Fatma B. (73), Ümmihan B. (55) ve Emir B. (55), 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Sağlık ekiplerince bulantı ve kusma şikayetiyle Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi'ne sevk edildi.