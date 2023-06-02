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1 ölü, 3 yoğun bakım! Mantar!

Uşak'ta, mantardan zehirlendiği şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 71 yaşındaki Hatice Keser hayatını kaybetti. Çorum'da da, 3 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Giriş: 02.06.2023 - 08:51 | Güncelleme: ABONE OL
Mantar yine can aldı! Uşak'ta mantar zehirlenmesi: 1 ölü, 3 yoğun bakım! - Son dakika haberler
AA

Uşak merkeze bağlı Yeşildere köyünde yaşayan Hatice Keser (71), 27 Mayıs'ta ormanlık alanda topladığı mantarlardan yedi. Bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden Keser, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre durumu ciddileşen Keser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÇORUM'DA DA 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Çorum'un Dodurga ilçesinde topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Fatma B. (73), Ümmihan B. (55) ve Emir B. (55), 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sağlık ekiplerince bulantı ve kusma şikayetiyle Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi'ne sevk edildi.

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