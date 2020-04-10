DHA

Koronavirüs tehdidine karşı toplumun her kesimine 'Evde kal' çağrılarına devam edilirken, Avcılar'daki Emekliler Parkı, güneşin kendisini göstermeye başlayınca yeniden dolmaya başladı.

Bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışması yaptığı sırada ıslanmamak için kısa süreliğine oturdukları banklardan kalkan, görevlilerin uzaklaşmasının ardından buraya gelerek gazete kağıtları ile kurutmaya çalışanların ardından güneşli hava ile birlikte park tekrar doldu.

Yaşlı-genç çok sayıda kişinin banklarda gün boyu oturdukları, bazılarının yanlarında getirdikleri yiyecekleri masalarda yediği parka gelenlerin eksik olmaması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Asayiş Büro ve devriye ekipler, parka gelenlerin buradan uzaklaşmalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyor.

Ekip araçlarından da benzer duyurular yapılırken, polislerin ayrılmasından kısa süre sonra parka gelip yeniden oturmaya devam ettikleri görülüyor.

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