Zelenskiy'den yeni mesaj: Silah bırakmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelesnkiy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Ben buradayım. Burası bizim toprağımız, ülkemiz, çocuklarımız. Koruyacağız. Silahları bırakmayacağız" dedi.

ABD'NİN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği belirtişmişti.

"1 NUMARALI HEDEF BENİM"

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.