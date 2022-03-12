Zelenskiy: Batı barış müzakeresine yeterince dahil olmadı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"NATO içerisinde bizi üyeliğe kabul etmekle ilgili bir fikir birliği göremiyorum. Batı barış müzakeresine yeterince dahil olmadı" diyen Zelenskiy "Rusya Kiev'i yerle bir etmedikçe kontrol altına alamayacağını vurguladı ve halkının mücadelesine bir kez daha teşekkür etti.

"Rus ordusu son yılların en büyük kaybını yaşıyor" diyen Zelenskiy "Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı" diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde karşılıklı ültimatomlar yerine somut konuların konuşulmaya başlandığını belirtti.

MELİTOPOL BELEDİYE BAŞKANI'NIN KAÇIRILDIĞINI DOĞRULAMIŞTI

Zelenskiy, dün Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdığına dikkati çeken Zelenskiy, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim." demişti.

Rusya'nın eylemlerini DEAŞ terör örgütünün eylemleriyle kıyaslayan Zelenskiy, "Tüm Ukrayna, Herson, Berdyansk ve diğer kentler olduğu gibi Melitopol'ün de işgalcilere teslim olmadığını gördü." şeklinde konuşmuştu.

Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye sürecine değinen Zelenskiy, Rus birliklerinin, insani yardım koridorlarının çalışmasını engellediğini belirterek "Buna rağmen, bugün Enerhodar, Buça, Hostomel ve Kozaroviçi kentlerinde 7 bin 144 kişi kurtarıldı. Bu, yarın, bir sonraki gün Ukraynalıların kuşatılmış yerlerden tahliyesini organize etmek için nedendir. Bunu yapacağız." demişti.