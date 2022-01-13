Ligue 1 takımlarından Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yla anlaştı. Rusya kulübü, Milli oyuncuyu sezon sonuna kadar Lille'den bedelsiz olarak kiralayacak.

Yusuf'un satın alma opsiyonu, 12 milyon Euro olacak. Sürpriz bir gelişme olmazsa imzaların yakın süreçte atılması bekleniyor.

MENAJERİ DE AÇIKLADI

Milli futbolcunun menajeri Adem Cebeci, Sport24 ru sitesine yaptığı açıklamada, "Kulüpler anlaştı, anlaşmanın bitmesine çok az kaldı diyebilirim. Yusuf'un artık yüzde 90 CSKA Moskova oyuncusu olduğunu düşünüyorum" dedi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Lille ile 22 maça çıkıp 671 dakika sahada kalabildi. Bu sürede milli futbolcumuz 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.