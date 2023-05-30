YSK Başkanı'ndan açıklama! İşte partilerin vekil sayıları

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

Yener, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin, "28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür. Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmıştır. AK Parti'nin 268, Yeniden Refah 5, MHP, 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı belirlenmiştir" dedi.