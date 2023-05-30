Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması! İşte partilerin milletvekili sayıları! Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?

Son dakika haberi YSK Başkanı'ndan açıklama! İşte partilerin vekil sayıları

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin, "Toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere katılım sağlanmıştır. AK Parti'nin 268, Yeniden Refah 5, MHP, 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı belirlenmiştir" dedi.

Giriş: 30.05.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması! İşte partilerin milletvekili sayıları! Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?
YSK Başkanı'ndan açıklama! İşte partilerin vekil sayıları
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

Yener, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin, "28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür. Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmıştır. AK Parti'nin 268, Yeniden Refah 5, MHP, 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı belirlenmiştir" dedi.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Mantar toplamaya giden yaşlı kadın kayboldu
Mantar toplamaya giden yaşlı kadın kayboldu
Maltepe'de otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı
Maltepe'de otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.