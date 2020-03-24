YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının "kadro ve özlük" haklarına yönelik iyileştirme talebimizi ilettik. Kendileri konuya olumlu yaklaştı" açıklamasında bulundu.

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