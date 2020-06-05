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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden YKS'ye Girecek Öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 6 Haziran Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin duyuruda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir."