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ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin 'http://www.osym.gov.tr' internet adresinden yayımlanacağı belirtilerek, kılavuzun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla paylaşıldığı kaydedildi.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği ifade edildi.