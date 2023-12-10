Uyarılara rağmen yine aynı kaza yaşandı! 5 kişi can verdi!
Tokat'ta, şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde Tokat istikametine seyreden Ahmet Özkul'un (29) kullandığı minibüs, aynı istikamette giden K.D. (63) idaresindeki şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
MİNİBÜSTEKİ 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan 5 kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından kamyon sürücüsü K.D., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü ile araçta bulunan Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) ve kimliği belirlemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.