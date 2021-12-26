Yenilmez Sakaryaspor!

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonun ilk yarısı bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Sakaryaspor, ilk yarının son maçında sahasında Sivas Belediyespor’u konuk etti. 19. hafta karşılaşmasını da 4-2’lik üstünlükle tamamlayarak bu seneki performansı ile dikkatleri çekmeye devam eden yeşil-siyahlılar, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle Süper Lig ve Avrupa’nın 7 büyük liginde namağlup tek takım olarak ligin ilk yarısını kapattı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı son maç ile birlikte 45 puanla liderliğini sürdüren Sakaryaspor, 1986/87 ve 2018/19 sezonlarında 18 maçlık yenilmezlik serilerine imza atmıştı. Birçok Avrupa devi takımı geride bırakarak 19 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor, ilk yarının son maçını da kazanarak 19 maçlık yeni seri ile kulüp rekorunu da kırdı. 45 puanla ilk yarıyı lider ve namağlup tamamlayan takıma taraftarının desteği de büyük oldu.
Maç sonucu açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, “Şok bir gol ile başladık, hemen bir reaksiyon gösterebildik. Oyun anlamında onlar ile bizim felsefemiz birbirimize benziyor. Biz biraz daha sıkı oynadık, pozisyonlar lehimize oldu. 2-1 öne geçtik daha sonra 2 tane daha attık, güzel bir skor. Son dakika yediğimiz gol tabi mutsuz ediyor, ama sonuçta kazandık. 5 puan farkı ile lider ve namağlup bitirdik. İnşallah ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyecek tablo oluşur ve biz de mutlu oluruz. Tabii rekorlar kırmak güzel ama beni en çok mutlu edecek davranış Sakaryaspor’un şampiyonluğu. Tabii rekor kırarak bunu yaparsak o taçlı hali oluyor. Bizim birinci hedefimiz Sakaryaspor’un şampiyonluğu. Onun ardından; en az gol yiyen, en çok gol atan, hiç yenilmeyen onlar olabilir ama şampiyon olmadı mı onların bizim için bir esprisi yok dolayısıyla biz şampiyonluk istiyoruz” dedi.
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