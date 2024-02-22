Son dakika haberi Yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu!

TFF, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

TFF'den tüm liglerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.