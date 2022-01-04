Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına devam ederken bir yandan da kadro planlamasına uğraşan Galatasaray’da gönderilmesi planlanan oyuncular arasına DeAndre Yedlin de eklendi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında alınan Amerikalı oyuncu, genel performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Sacha Boey’un sakatlanmasının ardından bu sezon forma şansı bulabilen Yedlin, Fransız oyuncunun iyileşmesiyle ikinci planda kaldı. Ancak 2021 Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz olay nedeniyle 1 yıldır tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui de büyük ölçüde kendisini toparladı.

Amerika’da gözünden geçirdiği ameliyatın ardından önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi beklenen Norveçli sağ bekin son durumunu görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, kararını buna göre verecek. Omar’ın antrenman performanslarını değerlendirecek olan İmparator, öğrencisinin durumundan memnun kalırsa, 3. alternatif olan Yedlin ile yabancı kontenjanı da düşünülerek yollar ayrılacak.