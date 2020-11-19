HDP aracılığıyla dağa kaçırılan ve geçtiğimiz hafta güvenlik güçlerine teslim olan Yasmin Yalçın’ın emniyetteki ifadesinin ardından Adana, Mardin, Kars ve Van'da terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 1 kişi yakalandı.
Şahin Şen'in haberine göre, Yasmin Yalçın'ın 2015 yılında kendisini kandırarak terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götüren ve buna aracılık eden şüphelilerin bilgisini vermesi ve yapılan teşhis üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelilerin yakalanması için talimat verildi.
Yasmin Yalçın'ın ifadesinde kendisini PKK'nın dağ kadrosuna götürdüğünü söylediği Zelal ve Hamza kod adlı şüphelilerin bulunması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin yerlerini tespit eden polis ekipleri, bu sabah saat 06.00'da Kars ve Van'daki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kars'ta düzenlenen operasyonda Zelal kod adlı B.E. gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirildi. Van Tuşba'da tespit edilen adresinde bulunamayan Hamza kod adlı şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Adreslerde ele geçirilen dokümanlar ve materyaller ise incelemeye alındı.
DİYARBAKIR'DA AİLE SAYISI 159'A ÇIKTI
Öte yandan, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 444 gündür oturma eylemlerini sürdüren aile sayısı 159'a çıktı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 5 yıl önce 22 yaşındayken teröristler tarafından kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Abdurrahim için eylemdeki yerini alan Fehime Tutmuş, ağıtlar yakıp, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı.
20 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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