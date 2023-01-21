Yasin Özcan sezona damga vurdu

Selçuk İnan yönetiminde ilk 11'e yerleşen 16 yaşındaki futbolcu son dört resmi maçta da sahaya 11'de çıktı. 20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, Bir Süper Lig maçına ilk 11'de çıkan 2006 doğumlu ilk oyuncu olmuştu.

16 yaşındaki Yasin Özcan, Spor Toto Süper Lig kariyerindeki ilk maça müthiş bir başlangıç yaptı. Yasin Özcan, 16 yıl 276 gün ile Süper Lig'in bu sezonki en genç golcüsü unvanını eline aldı.

YASİN ÖZCAN'IN BUGÜN HABERTÜRK'TE YAYINLANAN RÖPORTAJINDAN

- Süper Lig'de 16 yaşında ilk 11'de sahaya çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçtin. Kendi gelişimin ve futboldaki geleceğin hakkında neler söylersin?

Çok mutluyum. Her gün daha çok geliştiğimi hissediyorum. Buraya ilk geldiğim zaman fizik kalitem A takıma göre iyi değildi. Şu an o zamana göre çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Hedefim ileride Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da ve Milli Takım'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.

"RAMOS ÇOK ÖRNEK ALDIĞIM BİR FUTBOLCU"

- İdol olarak gördüğün bir futbolcu var mı?

İdol olarak gördüğüm futbolcu Sergio Ramos. Hem sertlik hem agresiflik olsun hem de mücadele açısından çok örnek aldığım bir futbolcu.

"EN İYİ TESİSLERE SAHİP KULÜBÜZ"

- Kasımpaşa'nın altyapı imkanları ve tesisler hakkında neler söylersin? Sana kattıkları neler?

5 yıldır Kasımpaşa altyapı takımındaydım. Akademideki hocalarımın beni çok iyi geliştirdiğine inanıyorum. Akademideki oyuncular da çok yardımcı oldular bana. Hem mental olarak hem de takım olarak iyi bir birliktelik yakaladık. Umarım akademideki arkadaşlarım da en iyi yerlere gelir. Türkiye'deki tesisler arasında belki de en iyi tesislere sahip kulübüz. Bunun kıymetini bilmeliyiz.