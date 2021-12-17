Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu

Yargıtay Üyeliğine seçilenler:

1- Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü

2- Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü

3-Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı

4-Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı

5-Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı

6-Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

7-Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı

8-Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı

9-Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir

10-Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü

11-Veysel Bektaş-CumhurBaşkanı Danışmanı