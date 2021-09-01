Yargıtay Başkanı Akarca, yeni anayasa ile ilgili "Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sahte hesapların kullanımı ile ilgili Akarca "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur." dedi.