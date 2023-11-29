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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.

İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu.

Başka bir tekstil markası da köprü üzerine battaniye asmıştı.

Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve gerçek algısı oluşmuştu.

Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı da söz konusu reklamları "Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?" başlıklı yazısıyla gündeme getirmişti.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından şimdi bu iki reklam çalışması hakkında inceleme yapılıyor.