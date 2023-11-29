Köprüdeki yapay zekalı reklamlara inceleme
Karayolları Genel Müdürlüğü, bir kozmetik markasının yapay zeka ile köprü üzerinden devasa ürünlerini geçirmesi ile bir tekstil markasının yine yapay zeka ile köprü üzerine battaniye asmasına ilişkin görüntüleri içeren reklamlarla ilgili harekete geçti. Sosyal medyada gerçek algısı ile yayılan, Habertürk'ün yapay zeka boyutu ile gündeme getirdiği konu ile ilgili inceleme başlatıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.
İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu.
Başka bir tekstil markası da köprü üzerine battaniye asmıştı.
Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve gerçek algısı oluşmuştu.
Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı da söz konusu reklamları "Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?" başlıklı yazısıyla gündeme getirmişti.
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından şimdi bu iki reklam çalışması hakkında inceleme yapılıyor.