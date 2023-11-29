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        Haberler Gündem Son dakika: Yapay zekalı köprü reklamına inceleme

        Köprüdeki yapay zekalı reklamlara inceleme

        Karayolları Genel Müdürlüğü, bir kozmetik markasının yapay zeka ile köprü üzerinden devasa ürünlerini geçirmesi ile bir tekstil markasının yine yapay zeka ile köprü üzerine battaniye asmasına ilişkin görüntüleri içeren reklamlarla ilgili harekete geçti. Sosyal medyada gerçek algısı ile yayılan, Habertürk'ün yapay zeka boyutu ile gündeme getirdiği konu ile ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:05
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        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
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        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.

        İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu.

        Başka bir tekstil markası da köprü üzerine battaniye asmıştı.

        Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve gerçek algısı oluşmuştu.

        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?

        Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı da söz konusu reklamları "Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?" başlıklı yazısıyla gündeme getirmişti.

        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından şimdi bu iki reklam çalışması hakkında inceleme yapılıyor.

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