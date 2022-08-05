Yabancı uyruklu kadın dehşeti yaşadı! Tanımadığı kişi bıçakladı!

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Alaeddin Kurt Stadyumu'nun bahçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

TANIMADIĞI KİŞİ BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, K.İ. (34) isimli yabancı uyruklu kadın, stadın bahçesinde yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS GELDİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise kadını yaralayan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.