Vladimir Putin'den yeni yıl mesajı

DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl kapsamında yayınladığı mesajında, Covid-19 salgınıyla tüm kıtaların mücadele ettiğini belirterek, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine desteğini ifade etti.

Kremlin'den yayınlanan yeni yıl mesajında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, şu ifadelere yer verdi:

"Muazzam zorluklarla karşılaştık, ancak bu zorlu koşullarda yaşamayı ve karmaşık sorunları çözmeyi öğrendik. Dayanışmamız bunu mümkün kıldı. Her kıtayı etkisi altına alan ve hiçbir gerileme belirtisi göstermeyen tehlikeli salgınla birlikte mücadeleye devam ettik. Bu zor hastalık on binlerce can aldı. Sevdiklerini kaybeden herkes, lütfen samimi destek ifadelerimi kabul edin."