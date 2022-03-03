Verstappen'den tarihe geçecek sözleşme

Red Bull'un şampiyon sürücüsü Max Verstappen, takımıyla olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Yılda 40-50 milyon Euro bandında bir rakam alacak Hollandalı, Formula 1 tarihinin en pahalı anlaşmalarından birine imza attı.

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