Ayrıca, Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi de görevinden alındı. Masi, geçen yıl Abu Dabi Grand Prix'inin son turunda yarışın kaderini değiştiren tartışmalı bir karara imza atmıştı. Yeni sezondan itibaren takım patronlarının yarış hakemleriyle doğrudan iletişim kurması yasaklandı. Ayrıca yarış hakemlerinin karar verme sürecine destek vermesi için bir 'Sanal Yarış Kontrol Odası' (VAR) kurulacak.