AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. BloombergHT'nin haberine göre Akbaşoğlu ''Vergi Kanunu'nu önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız'' dedi.

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