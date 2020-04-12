İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Emniyet teşkilatımız tarafından 25 adli, 3.429 idari işlem yapılmış, toplamda 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606.717 TL para cezası kesilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

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