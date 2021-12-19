Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Pasör Cansu Özbay'ın yönetiminde Gabi ve Haak ile etkili hücum eden İstanbul ekibi, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-15 kazandı.
İtalyan ekibi iyi başladığı 2. sette teknik molaya da 12-9 önde girdi. VakıfBank, Gabi ve Haak ile oyunda dengeyi kurdu ve 19-19'da skoru eşitledi. Etkili bloklar yapan İtalyan ekibi, seti 25-22 kazanarak durumu 1-1 yaptı.
Maçın 3. seti, iki takımın başantrenörlerinin hakem kararlarına itirazlarıyla başladı. Karşılıklı sayıların ardından sette İstanbul ekibi, teknik molaya 12-11 önde girdi. İyi servis ve bloklarla etkili olan VakıfBank, 25-22 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.
Haak ile hücumda etkili olan İstanbul temsilcisi, 4. setin ilk teknik molasına 12-9 önde girdi. Egonu ile oyunda dengeyi kuran İtalyan ekibi, teknik moladan sonra VakıfBank'ın sadece 1 sayı bulmasına izin verdi ve 13-13'te skoru eşitledi. İtalyan ekibinin 19-16 öne geçmesinin ardından VakıfBank, mola aldı. Egonu ile etkili oyununu sürdüren Imoco Volley, 25-22 kazanarak setlerde 2-2 eşitliği sağladı.
Maçın son setine VakıfBank iyi başladı ve İtalyan ekibine skor 5-2'de mola aldırdı. Ogbogu, Hackley ve Haak ile iyi oyununu sürdüren VakfBank, seti 15-7 maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)
Imoco Volley: Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney, De Kruijf (Gennaro, Vuchkova, Gennari, Sylla, Caravello, Frosini)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan)
Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15
Süre: 108 dakika (23, 23, 27, 23, 12)
BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Imoco Volley-VakıfBank maçını salonda izledi.
Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ eşlik etti.
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