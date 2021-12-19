2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası 3’üncülük maçında Fenerbahçe Opet, Minas Tenis Clube'ü 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Opet, ilk setteki üstünlüğünü korurken, ikinci sette 25-7’lik skorla Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı set skoruna imza attılar.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Puecher Andrea (İtalya)

Minas Tenis Clube: Silva, Zalewski, Daher, Cuttino, Neriman Özsoy, Olivera Saad Gattaz (Nascimento, Oliveira Heldes, Souza, Henrique, Vicente, Gambatto)

Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 18-25, 7-25, 26-28