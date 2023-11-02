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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da "Kafes" Operasyonu! Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı

        Son dakika haberi Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı

        İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero" çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:06
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        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
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        Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren "Comanchero" isimli Uluslararası Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick Hawi 2018 yılında öldürülmüştü.

        Mark Douglas Buddle'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün; uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elden edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşıldı.

        Örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle 2022 yılında KKTC’de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmişti. Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık (REİS) ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmişti.

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        UYUŞTURUCU TİCARETİ, GELİRİ TÜRKİYE'DE AKLAMA

        Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong’a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

        4,5 MİLYAR LİRAYA EL KONULDU

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklamak” suçlarından operasyon düzenlendi.

        MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 Şirkete ait Ortaklık Payları) İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.

        KIRMIZI VE MAVİ BÜLTENLE ARANIYORLARDI

        ABD ve Avusturalya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık (REİS), Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avusturalya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, mavi bültenle aranan Sibel Arif, mavi bültenle aranan Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalandı.

        YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak’ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.

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