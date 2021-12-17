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Son dakika haberi Ülke genelinde zehir operasyonu

Son dakika... KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Zehir” operasyonu gerçekleştirildi. 84.467 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, Operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18’i tutuklandı

17.12.2021 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ülke genelinde zehir operasyonu

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre yurt dışından temin edilen kaçak alkollü içkileri yurda sokan ve yurt içerisinde yasadışı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkileri piyasaya arz ederek, haksız kazanç elde eden ve insan sağlığını tehdit eden şahıslar ve suç gruplarına yönelik operasyon düzenlendi.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Zehir” operasyonu gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, Ülke genelinde yurt dışından temin edilen kaçak alkollü içkileri Türkiye’ye sokan ve yurt içerisinde yasadışı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkileri piyasaya arz ederek, haksız kazanç elde eden, insan sağlığını tehdit eden şahıslar ve suç gruplarına yönelik, şafak operasyonu gerçekleştirildi.

13 YASA DIŞI İÇKİ İMALATHANESİ DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 84.467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3.443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14.440 etiket, 3.847 adet sahte bandrol, 1.168 şişe alkol aroması ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

​18 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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