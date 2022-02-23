Ukrayna'dan sivillere silah taşıma izni

Ukrayna, Rusya'dan gelebilecek olası bir işgal için hazırlıklarını hızlandırıyor.

Ukrayna parlamentosu bugün, Ukraynalı sivillere ateşli silah taşıma ve kendilerini savunma hakkı veren yasa tasarısını onayladı.

Ukrayna dün de orduya yedek askerleri alma işlemi başlamış ve Rusya'daki tüm Ukraynalılara derhal ülkeyi terk etmesi çağrısı yapılmıştı.