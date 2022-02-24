Ayrılıkçılar: Luhansk'ta uçak vurduk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

Pek çok bölgede patlama sesleri duyulurken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Rusya destekli Ukrayna'daki ayrılıkçılar ise "Luhansk'ta iki köy kontrolümüze geçti" açıklamasında bulundu. Rusya yanlısı ayrılıkçılar "Luhansk'ta bir Ukrayna uçağını vurduk" diye ekledi.