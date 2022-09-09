UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde dün gece 4 takımımız sahne aldı. Avrupa'da haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapatan Türkiye, İsrail'i geçerek 1 sıra yükselmeyi başardı.

Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor ise deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Yusuf Yazıcı'nın 87. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı. G Grubu'nda ise Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı. Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

20. SIRAYA YÜKSELDİK

Avrupa'da haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapatan Türkiye, İsrail'i geçerek 1 sıra yükselmeyi başardı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

17. Hırvatistan 25.150

18. Yunanistan 24.725

19. Danimarka 24.625

20. TÜRKİYE 23.700

21. İsrail 23.250

22. Kıbrıs Rum Kesimi 22.275

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.

Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.