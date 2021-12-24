TURKOVAC aşısında önemli gelişme! ilk sevkiyat...

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Turkovac aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti.

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